Tentativa de assalto termina em morte na BR-277 em Cascavel

Um caminhão-baú seguia de Foz do Iguaçu sentido a Cascavel quando, no início da pista dupla, no viaduto com a BR-163, foi abordado por um veículo Fluence ocupado por dois indivíduos. O motorista do caminhão suspeitou que era um assalto e continuou se deslocando sentido a Cascavel.

Na tentativa de abordagem, o Fluence acabou colidindo no caminhão, o Fluence saiu de pista e capotou às margens da rodovia. O caminhão atravessou o canteiro central da BR-277 e foi parar dentro de uma empresa de máquinas agrícolas.

Um dos ocupantes do Fluence morreu no local e o outro foi resgatado por um veículo Fox de cor cinza que seguiu sentido a Cascavel.

No interior do Fluence foram encontrados um simulacro (arma de brinquedo) e um colete. O veículo tinha placas falsas e havia sido furtado em Sertãozinho (SP).

O indivíduo que morreu no local ainda não foi oficialmente identificado.

No compartimento de carga do caminhão foram encontrados duas armas de air soft e alguns celulares e eletrônicos oriundos do Paraguai. A carga seria de livros e bíblias. O caminhão será encaminhado para a Receita Federal de Cascavel para a contabilização das mercadorias.

É provável que os assaltantes tivessem conhecimento que o caminhão estava transportando mercadorias do Paraguai e tentaram roubar a carga.

O condutor do caminhão teve ferimentos leves.

O veículo Fox e os demais envolvidos ainda não foram localizados.