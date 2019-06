Tenha uma noite romântica utilizando óleo essencial de Ylang Ylang

A árvore de Ylang Ylang originária da Indonésia e também encontrada nas Filipinas e em Madagascar, possui flores amarelas muito perfumadas e delas é extraído, pelo processo de destilação à vapor, o óleo essencial de Ylang Ylang.

Na Indonésia, as flores de Ylang Ylang são consideradas afrodisíacas e por isso, são espalhadas até hoje sobre a cama dos noivos na noite de núpcias, com o intuito de intensificar a união do casal e estimular a libido. No entanto, como o óleo também é calmante e relaxante, deve ser usado com moderação para intensificar o clima na cama. Recomenda-se não mais de 3 gotas no aromatizador de ambientes.

Devido ao seu aroma forte e exótico, não são todas as pessoas que o toleram muito bem. Se for o seu caso, utilize a dosagem de 1 a 2 gotas do óleo no aromatizador de ambientes, diluídas em um pouco de água, a fim de evitar dores de cabeça e náuseas.

Confira a seguir algumas sugestões de sinergias para utilizar o óleo de Ylang Ylang no dia a dia ou em ocasiões especiais:

Para uma noite romântica: pingue no aromatizador 1 gota de óleo essencial de Ylang Ylang, 1 gota de óleo essencial de Canela e 2 gotas de óleo essencial de Bergamota.

Para estimular a feminilidade: em 3 colheres de sopa de óleo vegetal de amêndoas doce, pingue 1 gota de óleo essencial de Ylang Ylang, 3 gotas de óleo essencial de Palmarosa, 1 gota de óleo essencial de Sálvia Sclarea e 1 gota de óleo essencial de Patchouli. Passe sobre o corpo após o banho, massageando suavemente.

Para relaxar e esquentar o clima com seu par: coloque no aromatizador 3 gotas de óleo essencial de Ylang Ylang, 4 gotas de óleo essencial de Tangerina e 3 gotas de óleo essencial de Patchouli.