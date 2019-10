Temporal provoca estragos em cidades do Sudoeste do Paraná

Um temporal que durou aproximadamente 10 minutos provocou muitos estragos em cidades do Sudoeste do Paraná nesse domingo (13). A chuva forte, o vento e o granizo fizeram um estrago em em comunidades do interior de Santa Izabel do Oeste de de outras cidades da região.

No início da tarde, uma chuva acompanhada de granizo destruiu toda a cobertura da igreja da comunidade da Linha Gaúcha em Realeza. Após muitos dias sem chuvas, um forte temporal foi registrado também no interior de Francisco Beltrão.

De acordo com populares, as chuvas começaram por volta das 15h, e em pouco tempo causou estrado em várias comunidades da cidade. Em Ponte Nova do Cotegipe, comunidade que fica na divisa com Ampére, a velocidade do vento foi tão forte, que árvores foram derrubadas.