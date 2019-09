Temporais danificam 3.222 casas e afetam 12.227 pessoas

O temporal que atingiu a metade Leste do Paraná na tarde desta quarta-feira (18) afetou 12.227 pessoas e danificou 3.222 residências, mostra o boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, atualizado às 12 horas desta quinta-feira (19). As chuvas, granizos e vendavais afetaram 21 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais, Centro e Centro-Sul do Estado.

Até agora, 127 pessoas estão desalojadas e oito desabrigadas. Duas ficaram feridas no município de Fernades Pinheiro. A cidade mais atingida foi Carambeí (Campos Gerais), onde 1,5 mil casas foram danificadas, afetando 4,5 mil pessoas e deixando oito desabrigadas. Em São José dos Pinhais (RMC) foram 500 casas danificadas e 2 mil pessoas afetadas. Em Curitiba, a tempestade com granizo danificou 300 residências e afetou 1,2 mil pessoas. Contenda contabiliza 350 casas e 1.400 pessoas atigidas.

Segundo a prefeitura da Capital, foram registradas 52 solicitações de quedas de árvores e galhos grandes. Uma casa ficou destruída em Piraquara e outras 27 danificadas.

A Defesa Civil está acompanhando as ocorrências, mas ainda não precisou fazer algum atendimento emergencial.

COPEL – As chuvas que começaram ontem causaram desligamentos de energia principalmente nas regiões Leste e Centro-Sul do Estado. O município mais afetado foi Irati. Ontem, por volta das 16h50, 17 mil das quase 24 mil unidades consumidoras (UCs) da cidade ficaram sem energia. Durante a manhã desta quinta, o número caiu para 1,2 mil unidades e até às 12h eram pouco mais de 900.

Curitiba registrou 50 mil unidades consumidoras sem luz no início da noite de ontem. O número foi reduzido para 20 mil por volta da meia-noite e até o meio-dia eram 3,8 mil unidades ainda sem energia. Os bairros mais atingidos na Capital foram Tatuquara, Caximba, Batel, Cabral, Boa Vista e Santa Cândida.

Em todo o Paraná cerca de 305 mil unidades foram afetadas alternadamente desde as 16h desta quarta (18). Até o final da amanhã de hoje eram aproximadamente 30 mil ainda sem energia, a maior parte concentrada nas regiões Leste e Centro-suL (24,5 mil UCs) . As cidades que ainda têm maior número de unidades consumidores sendo restabelecidas são Castro, Carambeí, Teixeira Soares, Palmeira e São João do Triunfo.

Na Região Metropolitana de Curitiba, nesta manhã ainda são 13 mil UCs em vias de ser restabelecidas, a maior parte em Araucária, Contenda, Campo Magro e Rio Negro.

PREVISÃO – De acordo com o Sistema Metereológico do Paraná (Simepar), choveu 34,2 milímetros nesta quarta-feira (18), com rajadas de vento perto dos 65 km/h na região de Curitiba. Volume que se concentrou por volta das 18 horas, com precipitações de 21,6 milímetros em 15 minutos. Tradicionalmente, o mês de setembro é chuvoso, com média de 130 milímetros de chuva.

Para esta quinta-feira (19) a expectativa do Simepar é que as chuvas se repitam na Grande Curitiba – até as 10h30 já havia chovido 10,2 milímetros na região. “A diferença é que serão chuvas espalhadas durante o dia ao invés de concentradas por um período, como nesta quarta. Mas o alerta de temporais segue mantido”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Matéria atualizada às 13h26.