Temporada de kart do Paraná chega ao fim em Rio Negro

Disputado em etapa única no último sábado, o Campeonato Metropolitano de Kart de Rio Negro encerrou a temporada 2019 de Kart no Paraná. A competição teve promoção e organização do Kart Clube de Rio Negro, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Ganhando as duas baterias, Leonardo Torres, na 125cc; e Tick Saliba, na F-4, foram os vendedores do campeonato. Na categoria 125cc o resultado foi: 1º) Leonardo Torres, com 20 pontos; 2º) Gustavo Kalinowski, 18; 3º) Léo Nunes, 16; 4º) Andrio Stelmach, 14; 5º) Doglas Pierosan, 11; e 6º) Vigando Chefe, com 11 pontos.

Já na categoria F-4, o resultado é o seguinte: 1º) Tick Saliba, com 28 pontos; 2º) Vitor Belém, 25; 3º) Alessandro Marchini, 24; 4º) Nestor Ferens, 23; 5º) Ricardo Hilgenstiller, 18; 6º) Guilherme Sell, 18; 7º) Fábio Mathoso, 16; 8º) Leonardo Kovalski, 13; 9º) Diego Said, 11; 10º) Júlio Train, 10; 11º) Jandre Nunes, 8; 12º) Eduardo de Castro, 7; 13º) Alfredo Adami, 5; e 14º) Vinicius Stelmach, com 4 pontos.

Sprint Race

Em uma temporada acirrada da Sprint Race, e após oito etapas e 16 corridas disputadas, o Campeonato chega à etapa final que será realizada sábado no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista.

CRG

Chegando perto do encerramento de mais uma temporada vitoriosa, a fabricante de chassis italiana CRG se destacou em mais um evento de caráter estadual. No último sábado, no Kartódromo de Interlagos, a empresa venceu e conquistou o título de campeã da Copa São Paulo Light de Kart em duas categorias. Gabriel Gomes se sagrou campeão da categoria Júnior e Olin Galli ganhou a Graduados.

Recesso

A FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) entra em recesso sexta-feira para as férias coletivas dos funcionários. O retorno das atividades será no dia 13 de janeiro.