Temporada de férias no Parque Temático das Águas em Toledo segue até março

Toledo oferece várias opções de passeios ao ar livre nessas férias de verão. São diversos parques espalhados por toda a cidade, com atrações diversas. Um dos destaques é o Parque Temático das Águas, que abre de quarta a domingo das 15h às 19h, espaço público mais visitado da cidade nesta época do ano, com média de 350 atendimentos/dia.

Para ter acesso a área de banho, é preciso documento e exame dermatológico. Os banhistas devem usar roupa de banho adequada. O público pode trazer lanche, mas precisa consumir nas áreas apropriadas, longe da piscina. Não é permitido o uso de bebida alcoólica e de celular.

O Parque das Águas que completou 10 anos neste mês, sendo um dos pontos turísticos mais visitados do município, visa proporcionar lazer para todas as idades e de maneira gratuita. A temporada 2019/2020 ficará até o primeiro domingo de março.

Neste ano para receber o público, o Parque recebeu intervenções, foi feita a pintura em toda a obra e manutenção nos brinquedos do parque. Neste ano a economia também foi priorizada, o novo poço artesiano que foi implementado no local, gera economia aos cofres do município.