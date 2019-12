A temporada 2019/2020 começa com águas próprias para banho no Litoral e nas praias de água doce do Interior do Estado. O primeiro Boletim de Balneabilidade da temporada foi emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) nesta sexta-feira (20). O monitoramento da qualidade das águas nas praias do Litoral e da Costa Oeste e Costa Norte do Estado será feito até o Carnaval, com emissão de boletins toda sexta-feira.

O primeiro monitoramento aponta somente Ponta da Pita, em Antonina, como ponto impróprio para banho no Litoral. “Neste local há um lançamento de esgoto das comunidades que ficam próximas e muitas delas lançam em pequenos córregos da região”, explica a diretora de Monitoramento Ambiental e Controle da Poluição do IAP, Ivonete Coelho da Silva Chaves.

Todos os locais no Interior (Costa Norte e Oeste) se encontram próprios para banho.

MONITORAMENTO – Anualmente, técnicos do IAP monitoram a qualidade das águas no período de maior fluxo de veranistas para avaliar a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli) na água.

Quanto maior a quantidade da bactéria na água, maior a possibilidade da existência de agentes patogênicos, que podem colocar em risco a saúde dos banhistas. “A água imprópria pode ocasionar problemas gastrointestinais, vômitos, diarreias”, lembra a diretora.

O risco de contaminação por esgotos domésticos é maior nos rios e canais e nos trechos de praia nas proximidades. Também há um aumento significativo nos índices de contaminação após chuvas intensas.

As análises possibilitam verificar a contaminação por esgoto sanitário clandestino e fezes humanas e de animais de sangue quente, avaliando a possibilidade de uso da água para atividades de lazer de contato primário, ou seja, de contato direto e prolongado, como natação, mergulho, esqui aquático.

LEGISLAÇÃO – A avaliação é feita de acordo com a Resolução 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), considerando o resultado das análises de cinco amostras consecutivas, coletadas sempre nos dias de maior afluência do público.

As águas são consideradas próprias para banho quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, apresentarem no máximo 800 Escherichia coli.

Serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado for verificado o não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias ou caso o valor obtido na última amostragem nos pontos monitorados ultrapasse o valor de 2000 Escherichia coli.

DIVULGAÇÃO – Nesta temporada, o IAP emitirá 10 boletins. O último será divulgado uma semana antes do Carnaval. Os boletins serão divulgados todas as sextas-feiras, durante a temporada de verão. Os veranistas podem conferir, semanalmente, no site do IAP.

LITORAL – No Litoral são monitorados 49 pontos de toda a orla, sendo 13 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, 6 na Ilha do Mel, 3 em Morretes e 2 em Antonina. Além disso, o boletim aponta dez rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho no Litoral, independentemente da época do ano. No boletim eles estão destacados em letras maiúsculas.

INTERIOR – No interior do Estado são monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e em Primeiro de Maio.

SINALIZAÇÃO – Como nos anos anteriores, o veranista pode se orientar de acordo com as bandeiras na orla das praias, nos rios e nos reservatórios, que indicam se os locais estão próprios ou impróprios para banho.

A sinalização aponta a condição da água a 100 metros à direita e à esquerda de cada bandeira. A cor vermelha aponta que a água não é recomendada e a azul que a região está própria para banho.

Confira a íntegra dos boletins:

1º Boletim Litoral

1º Boletim Interior