Tancredo: Após reforma, UPA vai atender adultos

Será assinada hoje a ordem de serviço para reforma e ampliação da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo. As mudanças na estrutura vão possibilitar também a ampliação do atendimento, que depois da obra será “adultos porta-aberta”, os seja, no pronto-atendimento, não somente pela regulação do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste) como acontece atualmente.

A Secretaria de Saúde de Cascavel informou que haverá ampliação da equipe que atua no local, o que será feito via Comsamu, já que a gestão funciona em parceria com o consórcio.

A reforma

De acordo com informações repassadas pela prefeitura, os trabalhos vão abranger partes elétrica e hidrossanitária, piso cerâmico, pintura e esquadrias, além da ampliação SND (Serviço de Nutrição Dietética), acessibilidade e vestiários dos funcionários. O valor estimado do investimento é R$ 2.751.529,34.

Denúncia

O anúncio ocorre dez dias após o Jornal HojeNews denunciar a situação complicada da estrutura. No dia 4 de julho, uma “cachoeira” foi flagrada no interior do prédio. Vídeos enviados à reportagem mostravam a água vertendo do teto, descendo as paredes e alagando o local.

De acordo com funcionários, o vazamento causou o fechamento de alas. A prefeitura disse que o problema havia sido pontual.

Como ficam os atendimentos?

A Secretaria de Saúde informou que, apesar das obras, o atendimento seguirá normalmente na unidade, já que os trabalhos serão feitos em etapas sem comprometer as atividades, com alguns reajustes e remanejamentos. Questionado sobre a situação dos atendimentos, o Consamu informou que aguarda apresentação do planejamento para a obra.

Reportagem: Cláudia Neis