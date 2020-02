Suspeita de morte por hantavírus coloca saúde em alerta

Quedas do Iguaçu – As autoridades de saúde de Quedas do Iguaçu estão em alerta devido à morte de um homem de 28 anos, na semana passada, no Bairro Jardim Floresta. Ele pode ter sido infectado por hantavírus, zoonose viral aguda, cuja infecção se apresenta de forma cardiopulmonar.

(ratos silvestres) através da saliva, da urina ou de fezes. Outra pessoa da família, a cunhada do falecido de 20 anos, está internada em estado grave no Hospital Universitário de Cascavel, também com sintomas da doença.

Uma criança e outra jovem estão em observação no Hospital Municipal.

Os casos estão sendo investigados pela 10ª Regional de Saúde, que deve confirmar ainda esta semana a causa da morte.

O secretário de Saúde, Edimir Kozak, reforça a importância do cuidado ao lidar com animais silvestres especialmente ratos. “A população carente geralmente não tem acesso ao saneamento básico em suas casas oferecendo espaço pra proliferação de roedores”.

Dengue

Outra preocupação na cidade é a dengue. Isso porque, em caso de epidemia, a estrutura de saúde local entraria em colapso.

Pelo menos cinco casos já foram confirmados. Nesta semana serão desenvolvidas diversas atividades como o Arrastão de Combate à Dengue, que começará no Centro e passará por todos os bairros da cidade, visando ao combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença causadora de mortes no Estado.