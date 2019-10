Suplente de senador fala da urgência de se reduzir o tamanho do Estado

Cascavel – O suplente de senador Vilson Basso participou da reunião de diretoria da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) nessa quarta-feira (30). Ele falou sobre a urgência das entidades e da sociedade de se unirem para pedir a redução da máquina pública, que é inchada, cara e ineficiente. O suplente frequenta Brasília com regularidade e afirmou constatar situações difíceis de entender.

No encontro com os empresários, Vilson citou o caso do Senado, onde há 81 senadores eleitos. Para atender a essa casa, são 9 mil funcionários; dos quais 3 mil são concursados, 3 mil comissionados e 3 mil estagiários. “É gente demais, um absurdo”, conforme o suplente de senador. E os salários são generosos, com parte dos servidores recebendo acima dos R$ 20 mil, com casos de alguns com remuneração próxima dos R$ 40 mil.

“A máquina pública é pesada demais e isso ajuda a explicar por que faltam recursos para áreas fundamentais e para investimentos”, afirma Vilson Basso, para fazer coro a algumas das propostas defendidas pelo senador paranaense Oriovisto Guimarães. Entre elas estão o fim do foro privilegiado, tirar o protagonismo do STF (Supremo Tribunal Federal), desengavetar a CPI da Lava Toga e o movimento Muda Câmara.

Vilson lembrou ainda de sugestões que recebeu, entre elas de entidades como Caciopar, Acic e Faciap, que reforçam pedidos pelas reformas política, administrativa e tributária.