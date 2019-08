Super-lua Nova Negra em Virgem trará boas energias 

Agosto trouxe-nos algumas situações astronômicas que nos levaram aos extremos tanto no mental quanto no emocional. Os efeitos da Lua do Trovão e do Portal do Leão são exemplos onde o influxo de energias representou uma mudança quântica na consciência coletiva.

Uma Super Lua Nova Negra no signo de virgem começa nesta sexta-feira (30). Esse é um fenômeno quando uma lua-negra e uma Super Lua Nova ocorrem ao mesmo tempo. O termo super-Lua é usado para descrever quando a lua está mais próxima da Terra.

O ano de 2019 começou com três super-luas cheias, a primeira no dia 21 de Janeiro, a segunda no dia 19 de Fevereiro, e a terceira no dia 21 de Março. Este ciclo terminará agora com três super-luas novas: no dia 1 de Agosto, no dia 30 de Agosto, e no dia 28 de Setembro.

Astrologicamente, 30 de Agosto terá a Lua Nova a 06°46′ em Virgem, em conjunção com Marte, Mercúrio e Vênus. Isso por si só contribui para uma fase da lua muito forte, porque Marte rege a força, cuja a conjunção é das mais fortes a nível planetário.

Marte é geralmente considerado um planeta maléfico devido aos seus atributos agressivos, combativos e destrutivos. Mas esta é uma lua nova amigável, por causa da influência amorosa de Vênus e da influência comunicativa de Mercúrio. Além disso, o aspecto mais forte desta nova lua é o trígono harmonioso para com Urano, o que traz entusiasmo e mudanças bem-vindas. Não existem outras estrelas significativas perto desta lua nova.

A lua nova de Agosto de 2019 é a melhor fase lunar desde há muito tempo para se começar algo novo ou se reenergizar. Marte, Mercúrio e Vênus juntos, apresentam uma boa combinação que influência os nossos desejos mais apaixonados e a compartilhá-los com o mundo. Fase especialmente boa para o romance, para encontrar a sua verdadeira Alma Gêmea, ou revigorar um casamento. A lua nova bem relacionada a Urano adiciona excitação e mudanças positivas.

Fonte: prepareforchange.net