Sport vence Paraná fora de casa e dorme no G-4 da Série B

Cinco partidas deram início à 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira (26). O destaque ficou por conta da vitória do Sport fora de casa sobre o Paraná. A equipe do Sul do país tinha a chance de dormir na liderança da competição, mas foi surpreendida pelo Leão da Ilha, que entrou provisoriamente no grupo dos quatro clubes que sobem para a primeira divisão do Brasileirão.

Paraná 0 x 1 Sport

O Paraná entrou em campo, no estádio Durival Britto, em Curitiba, podendo assumir a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, mesmo jogando fora de casa, o Sport surpreendeu e conquistou os três pontos. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o atacante Ezequiel foi derrubado por Guilherme Santos dentro da área. Pênalti. Hernane Brocador foi para a cobrança e bateu com muita categoria, abrindo o placar para o Leão. Perdendo por 1 a 0, o Tricolor teve muitas dificuldades para penetrar na defesa pernambucana. Nos minutos finais, os donos da casa até ensaiaram uma pressão, mas não conseguiram furar o bloqueio do Sport. O Rubro-Negro, por sua vez, administrou o resultado e levou a vitória na bagagem de volta para Recife. Com a vitória, o Sport vai dormir na quarta colocação, com 21 pontos. Já o Paraná permanece na vice-liderança, com 22 pontos ganhos.

América-MG 0 x 1 Atlético-GO

O Atlético-GO conseguiu uma importante vitória fora de casa e também vai dormir no G-4 da Série B do Brasileirão. O América-MG, jogando no em seus domínios, no estádio Independência, em Belo Horizonte, até teve a chance de sair na frente. Logo aos quatro minutos de jogo, Juninho foi derrubado na área e o árbitro apontou para marca da cal. No entanto, o goleiro Maurício Kozlinski buscou a cobrança de Jonatas Belusso no cantinho, mantendo a igualdade. Já no apagar das luzes, o Dragão garantiu a vitória com Jorginho. Nicolas acertou um belo cruzamento na cabeça do camisa 10, que deslocou o goleiro Jori e correu para o abraço. Com a vitória, o time de Goiás chegou aos 21 pontos e assume a quarta colocação. Já o Coelho, está na lanterna do campeonato com apenas sete pontos conquistados.

Operário-PR 1 x 1 Coritiba

Em Ponta Grossa (PR), Operário-PR e Coritiba fizeram um duelo paranaense no estádio Germano Kruger. Atuando diante de sua torcida, o Fantasma tomou as ações da partida. Após levar perigo ao gol defendido por Alex Muralha em duas oportunidades, os donos da casa finalmente abriram o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Rodrigo surgiu entre a defesa do Coxa e marcou. Na etapa derradeira, o Coritiba voltou melhor e deixou tudo igual no confronto estadual. Giovanni cobrou falta para dentro da área, e o artilheiro Rodrigão, agora com nove gols, mandou a bola para o fundo das redes. Com o empate, o Operário chegou aos 15 pontos e permanece na 12ª colocação. O Coritiba foi a 19 pontos e está na nona posição.

Guarani 2 x 1 São Bento-SP

O Guarani encontrou dificuldades contra o São Bento-SP mesmo jogando em casa, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O começo de jogo pareceu que as coisas seriam fáceis para os donos da casa. O Bugre marcou o primeiro gol de forma relâmpago, aos 28 segundos de partida. Logo na saída de bola, em boa jogada pela esquerda de ataque, Michel Douglas fez um ótimo cruzamento, na medida para Igor Henrique. O camisa 8 completou de primeira, marcando um golaço para o time campineiro. A vantagem de um gol, no entanto, persistiu até apenas o quinto minuto do segundo tempo. Foi quando Vinícius Kiss fez um golaço e igualou o marcador para o São Bento. Aos 34 minutos, Vitor Feijão foi derrubado por Guilherme Romão, e o árbitro marcou pênalti. Michel Douglas foi para cobrança, o goleiro Gabriel Félix fez a defesa, mas no rebote a bola sobrou novamente para o atacante do Guarani, que não perdoou: 2 a 1. Com os três pontos, o Guarani chegou aos nove e deixou a lanterna da Série B, dormindo na 18ª posição. O São Bento também está na zona de rebaixamento e com os mesmos nove pontos, na 17ª colocação, mas leva vantagem pelo número de gols marcados.

Botafogo-SP 0 x 2 CRB

O CRB viajou até Ribeirão Preto (SP) e enfrentou o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz. Mesmo atuando fora de casa, a equipe alagoana se impôs e venceu pelo placar de 2 a 0. Após o primeiro tempo e parte do segundo equilibrado, o Galo conseguiu inaugurar o placar aos 31 minutos da etapa final. Após falha dos donos da casa, o time saiu no contra-ataque, Ferrugem tabelou com Dirceu Lucas e estufou as redes. Com a vantagem, os visitantes se fecharam e liquidaram o jogo já nos acréscimos. Aos 46 minutos, Felipe Ferreira aproveitou o cruzamento de Ferrugem e o corte errado de Lucas Mendes para dar números finais ao jogo. O CRB chegou aos 19 pontos conquistados e passou a ocupar a sétima posição. Já o Botafogo-SP permaneceu com 20 pontos e aparece na quinta colocação.