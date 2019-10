Sorteio de outubro do Nota Paraná tem prêmios especiais

Os três ganhadores da edição de outubro do programa Nota Paraná vão receber valores especiais em função do Dia das Crianças. Assim como nos meses de maio, junho, agosto e dezembro, os prêmios sobem para R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil. Os sorteios são mensais e contemplam três ganhadores.

A cerimônia de entrega será em 17 de outubro, em Ubiratã, no Sudoeste do Paraná, durante o Seminário de Educação Fiscal. A coordenadora do programa, Marta Gambini, explica que Nota Paraná está em constante crescimento, aprimoramento e inovação. “Tanto a Secretaria da Fazenda como a Celepar estão trabalhando para facilitar o cadastro e a alteração de e-mail do cidadão que esquece a senha”, exemplificou.

No último sorteio, Sueli Bonato, de Londrina, levou o maior prêmio, de R$ 200 mil. Os outros dois que tiveram sorte são de Curitiba – Diego Zimmer ganhou R$ 120 mil e Roberto Cassimiro Diniz R$ 80 mil.

“Passei a vida tomando picolé da Kibon para ver se ganhava alguma coisa e nunca consegui. Agora chegou a minha vez”, brinca Roberto. Ele disse que sempre pede nota fiscal, pensando como isso ajuda na arrecadação de impostos e na geração de recursos para atender a população.

COMO FUNCIONA – O programa Nota Paraná devolve 30% do ICMS ao consumidor que pede nota fiscal no comércio paranaense. O imposto é recolhido pela Receita Estadual, órgão da Secretaria de Estado da Fazenda. No total, o programa já liberou R$ 44,4 milhões para pessoas e entidades assistenciais que recebem a devolução de notas doadas por consumidores.

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto. Depois, cada R$ 50,00 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.

DINHEIRO DE VOLTA – A pessoa escolhe como usar os créditos que recebe de volta quando pede nota fiscal. Pode resgatar o valor, desde que seja maior que R$ 25,00, ou deixar acumular para pagar o IPVA do seu veículo.

A partir do próximo mês, no caso de pagamento do IPVA, o crédito a ser transferido pode ser de qualquer valor. “Esta é mais uma opção para reduzir a carga tributária”, explica Marta Gambini.