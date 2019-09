Sonhar com banho: entenda o que sua mente quer lhe dizer

O banho é um momento de contato com você e de relaxamento. Por isso, quando esse evento cotidiano aparece nos sonhos é importante dar atenção. Sonhar com banho é bem comum e significa que o seu inconsciente tem uma mensagem para você.

Para interpretá-la, você precisará lembrar-se do máximo de detalhes possível sobre o seu sonho. Por exemplo, sonhar com um banho de piscina tem um significado diferente de sonhar com um banho de cachoeira.

Uma boa tática é fazer um diário de sonhos e anotar o que você se lembra de cada um deles. O melhor horário para fazer essas anotações é assim que acordar, quando as memórias ainda estão bem frescas.

Da mesma forma que o banho é um momento de higiene e limpeza na vida real, no sonho ele também traz essa mensagem. A pessoa que sonha com banho normalmente está passando por uma “limpeza” emocional ou psicológica.

A água, nos sonhos, costuma estar relacionada à forma como lidamos com as nossas emoções. Quando você sonha que está tomando banho, isso pode significar que está liberando emoções que acumulou durante o dia ou um período maior de tempo.

Você pode encarar o sonho com banho como um “detox” emocional ou psicológico. Quando essa imagem aparecer durante o seu sono, faça uma avaliação dos aspectos da vida e pense em qual ou quais deles seus pensamentos ou suas emoções podem estar sendo tóxicas. Isso é uma boa pista para você entender onde precisa promover melhoras no seu cotidiano.

Sonhar que está tomando banho no rio: Os rios nos sonhos normalmente significam os caminhos que tomamos na vida. Sonhar com banho de rio pode significar que a pessoa está em harmonia consigo mesma e com os rumos que a vida está tomando. O sonho com o banho de rio é um bom sinal.

Sonhar que está tomando banho de piscina: Se o rio está relacionado com os ciclos da natureza e com as decisões que precisamos tomar, a piscina já tem um significado um pouco diferente. Ela pode ser encarada como um substituto artificial para alguma coisa. Pode significar que você está tentando uma solução que não é a mais natural ou a melhor para alguma situação. Em vez de entrar no rio e escolher um caminho, você está encontrando um paliativo.

Sonhar que está tomando banho de mar: O mar está muito relacionado à espiritualidade nos sonhos. Se você sonha que está tomando banho de mar, isso pode significar que precisa dar mais atenção a essa dimensão da sua vida. As condições e as emoções que você sentir durante esse sonho vão dizer muito sobre como está a sua relação com você mesma. Se no sonho você estiver tranquila e segura enquanto se banha no mar, então é possível que você esteja em paz com a sua espiritualidade.

Sonhar com banho de chuveiro: O banho de chuveiro no sonho tem a ver com as conquistas alcançadas por meio de um esforço pessoal. Esse sonho indica uma mudança que vem como fruto da sua própria determinação. Alguns exemplos são quando você entra na academia, começa uma dieta ou inicia um novo curso para se qualificar melhor na vida profissional.

Sonhar com bebê tomando banho: O banho do bebê tem uma forte simbologia relacionada ao batismo. Portanto, sonhar com bebê tomando banho tem a ver também com a renovação. Esse sonho pode estar dizendo que você está diante de um momento de transformações na sua vida e que você sairá dela sentindo-se uma outra pessoa.

Sonhar que está tomando banho em água suja: Para lembrar: a água, de uma forma geral, está relacionada às nossas emoções e à forma como lidamos com ela. Assim, a água suja ou turva significa que há algum problema nesse aspecto da vida. Você pode estar com alguma dificuldade para gerir as suas emoções ou para lidar com alguém no seu cotidiano.

Sonhar que está tomando banho em água limpa: Ao contrário da água suja, a água limpa tem um bom simbolismo. Sonhar que está tomando banho em água limpa pode significar que você conseguiu, finalmente, resolver uma questão que estava incomodando.

Sonhar com cachorro tomando banho: Este sonho é menos comum, mas também guarda um significado. O cão é um símbolo de fidelidade, lealdade e amizade. Sonhar com um pode estar relacionado a um acontecimento com algum dos seus amigos.

Se você sonhar com um cachorro tomando banho, pode ser que alguma amizade esteja precisando de atenção. Outra possibilidade é que haja algum atrito que precisa ser resolvido entre você e algum amigo querido.

Fonte: Astrocentro