Solstício de inverno começa em 21 de junho no Hemisfério Sul

O Solstício de Inverno começa no dia 21 de junho, às 12h54, quando o Sol ingressa no signo de Câncer. Para a Astrologia Mundial, os mapas dos solstícios são fundamentais na análise de tendências coletivas e nos rumos do país.

Com a entrada do Sol no signo de Câncer no dia 21 de junho, o mapa nos mostra que os planetas e as casas possuem significados específicos para a área Mundial da Astrologia. Este mapa não descreve humores ou emoções “que deverão ser trabalhadas”; para isto é necessário o mapa astral de um indivíduo e a compreensão do seu momento.

Sol entre as casas 9 e 10: No mapa, o Sol representa o Estado e seu chefe. Além do Sol no signo de Câncer, teremos o Meio do Céu, Marte, o Nodo Lunar Norte (Cabeça do Dragão) e Mercúrio. E, por conta da sua posição entre as casas 9 e 10, podemos dizer que o Sol estará em sua potência máxima, dando protagonismo ao líder do país, assim como aos chefes do poder Executivo. Mercúrio rege a imprensa, os órgãos de comunicação e o comércio. Nesta perspectiva, vemos que novos “sócios” e parceiros do país podem surgir na tentativa de deliberar junto ao poder principal.

Marte em queda no signo de câncer: desafios na economia

O fato de Marte se encontrar em queda no signo de Câncer, pode representar conflitos e pouca potência aos intentos, afetando os acordos, a economia e seu ministro, que sofrerá mais desgastes e obstáculos que podem ser identificados na casa 4 em oposição com a casa 10.

Solstício de Inverno: momento de renascer

Saturno e Plutão, representa uma forte pressão e grandes tensões entre os polos. A Justiça e seus representantes podem ser severamente cobrados a resolver questões emergenciais envolvendo presídios, instituições de saúde e de assistência. (Mercúrio é regente da casa 12, a dos assuntos mais complicados e da casa 9, o Judiciário).

A Lua em Aquário na casa 5 e a oposição de Saturno em Capricórnio na casa 4, indicam que o povo será o grande moderador do governo, ou o “Quarto Poder”.

A Lua, representante das massas, se vê com bons aspectos e isso pode representar uma população satisfeita de alguma forma em características essenciais do signo de Aquário. Essa satisfação estará em manifestar as qualidades desse signo que são a contestação e a busca por alternativas criativas. Ou seja: divergindo da ordem e, ao mesmo tempo, se igualando a esta em termos de poder escolher e decidir por aquilo que serve à maioria, ao grupo.

Netuno será protagonista de uma configuração astrológica difícil. Isso indica a necessidade de muitos esforços na área da saúde e uma efetiva ação contra problemas nessa área que já se arrastam e não tem recebido a devida atenção por parte das autoridades.

Netuno também afeta seriamente a Vênus na casa 9 e Júpiter na casa 3. Como isso, figuras públicas das artes e da comunicação podem passar por confusões e decepcionar com suas atitudes. Educação, Direitos Humanos e Justiça também sofrerão desgastes e podem frustrar as expectativas.

Fonte: Personare