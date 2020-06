Soldado rondonense que morreu no Rio Paraná é homenageado em Brasília

O Soldado do Exército Brasileiro, Daniel Henrique Trarbach Engelmann, morto durante um acidente com um barco no Rio Paraná em Guaíra no dia 10 de maio será homenageado nesta quinta-feira (25) em uma cerimônia no Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília.

A cerimônia será de descerramento dos quadros da Galeria de Heróis do Programa V.I.G.I.A. (de Segurança Nacional nas Fronteiras e Divisas). Segundo a nota oficial enviada pelo programa, o objetivo da homenagem é reconhecer a lealdade do soldado.

Considerando a importância e a necessidade de cultivar e edificar valores morais e visando prestar uma homenagem póstuma ao referido militar, que faleceu durante atuação no Programa V.I.G.I.A., a Coordenação-Geral de Fronteiras (CGFRON) da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) confeccionou os quadros para a mencionada Galeria de Heróis com o objetivo de reconhecer a lealdade e destemor daqueles que, agindo sob os princípios que regulam o Programa V.I.G.I.A., sacrificam sua própria vida em decorrência do seu dever funcional.

A cerimônia contará com a presença dos pais (Ivan e Liane) e irmãs (Camila e Jaqueline) do Sd. Trarbach, além dos dois militares que sobreviveram na ocorrência – 3º Sgt. RIPP e Sd. BORGES – e será prestigiada pelo Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública André Luiz de Almeida Mendonça, pelo Ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva e pelo Ministro Chefe do GSI Augusto Heleno Ribeiro Pereira, além de outras autoridades.