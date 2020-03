Sobe para 793 o número de casos suspeitos de coronavírus em Cascavel

A Secretaria de Saúde divulgou no fim da manhã desta terça-feira (31), o balanço atualizado com os casos suspeitos do novo coronavírus em Cascavel, já são 793 pessoas com suspeita da covid-19 no município. Pela manhã foi confirmado o 11° paciente infectado pelo vírus na cidade. Na segunda-feira (30) foi registrada a primeira morte.

De acordo com o boletim foram descartados 83 casos, 620 pessoas estão em isolamento domiciliar, três em isolamento nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e cinco em internamento hospitalar. Já tiveram alta do isolamento domiciliar 258 pessoas.

