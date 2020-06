Sobe para 788 o número de casos de covid-19 em Cascavel

Subiu para 788 o número de casos de covid-19 em Cascavel. O boletim foi divulgado pela Secretaria de Saúde no início da tarde desta segunda-feira (8). 207 pacientes estão com o vírus ativo no organismo.

Dos pacientes com o vírus ativo, 13 estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 14 em leitos de enfermaria e 180 em isolamento domiciliar. Já foram registrados 10 mortes pela doença no município e 571 pessoas estão recuperadas. Outras 29 pessoas aguardam resultado dos exames.

Veja o boletim completo: