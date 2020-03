Sobe para 40 casos investigados de coronavírus em Umuarama

A cada dia que passa, o número de casos investigados de coronavírus em Umuarama só aumenta. Na atualização de segunda-feira, 23, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde apontava que no município eram investigados 36 casos e na tarde desta terça-feira, 24, os números foram atualizados. Os casos investigados chegaram a 40 na cidade.

Por outro lado, o boletim elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde que foi encaminhado à imprensa no início da tarde desta terça-feira, mostra que estão sob investigação 31 casos, sendo que houveram 32 notificações e um caso descartado da doença.

Discrepância

A diferença aparece, pois os registros feitos pela Secretaria Municipal são de pacientes que passam pela triagem feita pelo Pronto Atendimento Municipal 24 Horas e pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Já o Estado contabiliza todos os casos que chegam aos hospitais de Umuarama, depois de uma avaliação feita pela 12ª Regional de Saúde (RS). A confirmação registrada em Umuarama de um caso de coronavírus de um morador de Cianorte foi contabilizado em Cianorte e, até a tarde de ontem nenhum caso de Covid-19 havia sido registrado em Umuarama.

“Os casos particulares não chegam pelo fluxo UBS e PA24h e, por isso, não são contabilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, vão direto para a Secretaria Estadual”, informou a Secretaria de Comunicação Social de Umuarama.

Leitos

O hospital Uopeccan de Umuarama, referência para tratamento do Covid-19 acompanha três pacientes que estão internados, com sintomas do coronavírus. Um deles está em isolamento na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os demais também estão isolados e recebendo o tratamento necessário. De acordo com a assessoria, segue na unidade um paciente confirmado para coronavírus (caso vindo de Cianorte) e dois com suspeita da doença. Em sua página pessoal no Facebook, a chefe da 12ª Regional de Saúde, Viviane Herrera, divulgou a ala H do hospital Uopeccan, que foi isolada e preparada para recebimento dos pacientes suspeitos do coronavírus.

O pronto-socorro da unidade também possui fluxo isolado. O trabalho acontece em parceria entre a 12ª RS, Uopeccan e municípios da região. A ala H, segundo divulgado, possui leitos gerais e de UTI.

Conforme o médico presidente da Associação Médica de Umuarama, o pneumologista Ronaldo de Souza, os hospitais do município possuem atualmente 40 leitos preparados para o recebimento de pacientes com suspeitas de coronavírus.