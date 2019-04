Smart Cities são solução para o desenvolvimento tecnológico e sustentável das cidades

As cidades brasileiras têm se desenvolvido nos últimos anos, e com um crescimento acelerado, buscam por soluções que possam auxiliar o poder público e também a comunidade. Surgem aí as Cidades Inteligentes (Smart Cities). A ideia principal é trazer soluções tecnológicas para problemas do dia a dia, como saúde, trânsito e educação. Segundo a União Europeia, Smart Cities são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, servidões e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida.

Um sistema integrado proporciona agilidade tanto para o governo como para os cidadãos, dessa forma é possível, por exemplo, diminuir as filas de espera, minimizar problemas como trânsito congestionado, violência urbana, desastres naturais, manutenção de espaços públicos, entre outros, sempre com foco na otimização do custo e serviço. Os sistemas integrados também estão ficando cada vez mais seguros e práticos, com informações na nuvem, como é o caso da IPM Sistemas que já atua no ramo de desenvolvimento de soluções digitais para a gestão pública desde 1996, atendendo prefeituras, câmara de vereadores, fundos, autarquias e fundações.

Quando o assunto é Computação em Nuvem (Cloud computing), a IPM Sistemas é pioneira no desenvolvimento e implementação do sistema que atende as mais diversas áreas da Administração. A empresa conta com mais de 300 colaboradores entre seu Centro Tecnológico, em Rio do Sul, e a sede administrativa, em Florianópolis.

De acordo com o diretor-presidente da IPM Sistemas, Aldo Mees, a evolução constante da tecnologia e o acesso à internet que está cada vez mais amplo, cria a condição perfeita para a tecnologia Cloud Computing. “Além de economizar recursos, dispensando investimentos em servidores e licenciamento de sistemas que compõe o ambiente computacional, custos adicionais com manutenção dos equipamentos, mão de obra especializada, espaço físico adequado e tantas outras demandas, essa tecnologia também aproxima a gestão pública do cidadão”, comenta Mees.

Os dados ficam armazenados apenas na internet, em servidores seguros na nuvem, onde tanto gestores públicos quanto a comunidade pode acessar o sistema do município de qualquer ponto e em qualquer horário. Para Marcelo Omar Rodrigues, diretor do departamento de receitas municipais da cidade de Cascavel, no Paraná, as Smart Cities se caracterizam por empregar a tecnologia e propiciar mais qualidade à população, tendo uma cidade mais conectada com aplicações de transparência e desburocratização. Para o diretor, neste ponto a IPM Sistemas tem sido uma parceira primordial, trazendo instrumentos de gestão pública modernos, responsivos, ágeis e de maneira totalmente digital. “Em Cascavel utilizamos dentre outras ferramentas o Portal da Transparência, que é atualizado em tempo real, e o Alvará Fácil Online, este que compõe um dos principais mecanismos on-line do município de Cascavel. Agora, com esta solução tecnológica, a emissão do Alvará é totalmente na web e digital, não sendo mais necessária a emissão documentos físicos e ainda substituiu o prazo médio anterior de 45 dias para expedição da licença de funcionamento em atividades de baixo risco para apenas 48 horas”, afirma Marcelo.

As cidades inteligentes já têm se tornado realidade em muitos lugares do Brasil e do mundo. Um ponto positivo a ressaltar é a relação dessa tecnologia também com a sustentabilidade, já que os serviços virtualizados poupam energia, espaço, refrigeração e dióxido de carbono. “A facilidade de compartilhar documentos também reduz os custos com a impressão de papeis” , afirma o diretor presidente da IPM Sistemas.