Siprovel solicita imediata suspensão das atividades presenciais nas escolas

A presidente do Siprovel (Sindicato dos Professores Municipais de Cascavel), Josiane Maria Vendrame, protocolou na tarde desta segunda-feira (15), um ofício que solicita a imediata suspensão do atendimento presencial nas Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel. O documento se dirige ao prefeito Leonaldo Paranhos, à secretária Municipal de Educação, Márcia Baldini e ao secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Edson Zorek.

A suspensão destas atividades envolve a entrega dos trabalhos remotos e fechamento das Unidades Escolares, com liberação de seus respectivos funcionários (diretores, coordenadores, professores, professores de educação infantil e demais profissionais da educação), para que cumpram sua carga horária na modalidade de teletrabalho sem prejuízos, pelo tempo que se fizer necessário, até que seja garantida a segurança ao retorno do trabalho presencial (a solicitação se estende também a todos os servidores que estão prestando serviços na sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação).

“Acreditamos que o momento é crítico, sendo necessário preservarmos a saúde e a vida de todos das comunidades escolares”, destaca a presidente do sindicato. Josiane destaca que, enquanto a Saúde apresenta diariamente dados que apontam para o caos sanitário no município, com mais de mil casos e 16 óbitos confirmados por covid-19, o município de Cascavel sequer fornece os equipamentos de segurança necessários aos trabalhadores. “A municipalidade de Cascavel não tem fornecido EPI’s efetivos no combate a pandemia covid-19, mesmo após solicitação e ingresso de ação judicial pelo Siprovel, na qual, em decisão de agravo, o desembargador Dr. Antonio Carlos Choma, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, determinou que a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel preste informações detalhadas acerca das medidas concretas tomadas para prevenção da disseminação do covid-19, principalmente no que diz respeito ao fornecimento de EPI’s aos servidores”, destacou a presidente do sindicato.

Josiane Vendrame ainda destaca que a administração pública de Cascavel não está garantindo testes aos servidores da educação, que estão tendo contato direto com os familiares de alunos. “Tanto é, que os casos confirmados de educadores surgiram após exames particulares. Além disso, a administração não está testando os demais servidores e comunidade que tiveram contato com os educadores que já atestaram positivo”, denuncia. Vale lembrar que o município de Cascavel vem elevando, em muito, os índices de contágio da 10ª regional de saúde, sendo o segundo maior foco de contágio do Estado.

A Secretária de Educação, Márcia Baldini faz uma live explicando sobre as medidas que serão tomadas a partir desta segunda-feira (15), na rede municipal.

Acompanhe: