Sindicato não quer que Cettrans se transforme em autarquia

Mobilização por demanda

O presidente da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), Edson Vasconcelos, pretende mobilizar a cidade em prol do uso dos aeroportos de Cascavel e de Toledo. Ontem, durante lançamento de novos voos para Campinas a partir de 5 de agosto, ele ressaltou que é preciso aumentar a demanda para que as empresas aéreas possam aumentar os investimentos. A ideia é reduzir o deslocamento até Foz. Pelo menos os empresários demonstraram total apoio. Renato Silva, reitor da Univel Centro Universitário, ressaltou a dificuldade que existe no deslocamento de professores. Com os novos voos, Silva considera ser preciso buscar novas bandeiras para Acic.

Voo a Curitiba

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) ressaltou ao diretor de relações internacionais da Gol, Cláudio Neves Borges, a importância de um voo a Curitiba. Estratégia significativa até para reduzir o preço das passagens. Por enquanto, a empresa informou que o interesse é criar rotas novas e não abrir concorrência.

Vai ter reação

Os defensores da continuidade da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) prometem reagir à proposta de transformar a empresa pública em autarquia. O atual presidente do sindicato que representa os funcionários, Celso Silva, aponta que não há justificativa e que a crise financeira seria reflexo da má gestão. O interesse seria, sobretudo, político e por isso ele cobra dos vereadores que seja aberta uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o “caixa-preto” da Cettrans.

Meio milhão

Um crédito adicional especial requerido pela Prefeitura de Cascavel no valor de meio milhão de reais está em análise nas Comissões Permanentes e logo entrará em votação. A verba teria como destino a compra de material de consumo para a Secretaria de Saúde. Em justificativa, a alegação do Município é de que o recurso cobrirá eventual falta de produtos decorrente de processos licitatórios não finalizados ou com atraso por parte do fornecedor.

Consamu

Na rádio Nacional News, em entrevista ao repórter Jonas Sotter, Paranhos disse que quer explicações do presidente do Consamu, Jucenir Stentzler, sobre as demissões – sobretudo sobre o caso de Rodrigo Nicácio. O prefeito disse que os problemas na regulação de leitos já estão aparecendo e que, se houve algum erro do profissional demitido, que se torne público: “Se teve desvio de conduta, negligência financeira – será denunciado”, declarou Paranhos, que já teve reunião com Nicácio. A expectativa é de que após o retorno de Jucenir, da Marcha dos Prefeitos a Brasília, ambos sentem para conversar.