Sindicato dos Bancários de Umuarama adere à Greve Geral

UMUARAMA – O Sindicato dos Bancários de Umuarama decidiu, em assembleia realizada no fim da tarde de terça-feira (11), aderir à Greve Geral, que está programada para sexta-feira (14) em todo o país. Com a decisão, as agências bancárias da cidade não abrirão no período da manhã para a realização dos serviços.

Durante esse tempo, os bancários se reunirão em frente à Praça Miguel Rossafa, a partir das 8h30 para tentar falar para a população alguns possíveis prejuízos que a Reforma da Previdência pode acarretar para a sociedade.

Segundo o presidente do sindicato em Umuarama, Edilson José Gabriel, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Paraná (CUT-PR), o comércio provavelmente funcionará normalmente. “É difícil conseguir uma adesão dos comerciantes e dos comerciários nestas ocasiões, mas estamos fazendo nossa parte e conseguimos a adesão parcial das agências bancárias nesta mobilização”, conta.

A assembleia que deliberou pela greve contou com a participação de aproximadamente 40 pessoas. A categoria decidiu pela paralisação por entender que o momento é de unir os demais grupos para tentar impedir o avanço da Reforma da Previdência.

“Nas outras vezes foram as greves tinham a intenção de impediram a votação na proposta de mudança no sistema previdenciário do ex-presidente Michel Temer. Entendemos que é só a partir desse movimento que o Poder Público pode se conscientizar sobre a importância de debater com os sindicatos essa proposta. Nós não somos contra uma reforma na previdência, mas, não somos favoráveis à forma como essa atual está sendo elaborada, que pretende tirar dos pobres para dar aos mais ricos”, disse.

Servidores aderem

Diversas categorias de todo o país estão se planejando para realizar a Greve Geral amanhã (14). Em Umuarama, além dos bancários, os servidores da Universidade Estadual de Maringá (UEM), do Instituto Federal do Paraná (IFPR) e da rede pública estadual também podem parar as atividades. Isso porque os sindicatos que representam as respectivas categorias deliberaram pela adesão à greve.

Na quarta-feira (12), Edilson reuniu integrantes do sindicato para a realização de uma panfletagem no centro de Umuarama. Nas lojas foram distribuídos folders falando sobre a greve geral. Também foram apresentados detalhes sobre as mudanças previstas na Reforma da Previdência.

Paralisa quem quiser

Apesar de as instituições de ensino terem liberado os professores para que possam aderir à manifestação, cada servidor tem a liberdade de escolher se pretende paralisar ou não. Durante o período da manhã em que os bancos não estarão funcionando com as atividades rotineiras, as pessoas podem utilizar somente os caixas eletrônicos nos locais. O expediente volta ao normal a partir do meio-dia.