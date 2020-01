Sicredi inaugura mais uma agência em Cascavel

Acreditar! Esse é o sentimento da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ com relação ao município de Cascavel, onde inaugurou a sua nona agência de atendimento no dia 24 de janeiro.

Localizada na rua Rio Grande do Sul, região central, em um prédio novo com uma área total de 798,49 metros quadrados, contemplando acessibilidade, modernidade, segurança e conforto aos associados e comunidade.

O evento de inauguração contou com a presença de 300 pessoas, entre diretoria, coordenadores, associados, autoridades e comunidade, que prestigiaram o momento marcante para a cooperativa.

A nova agência tem como objetivo melhorar a qualidade no atendimento a comunidade de Cascavel, sendo um diferencial no relacionamento do dia a dia corporativo, proporcionando aos colaboradores um ambiente moderno e confortável, além de um atendimento mais próximo e seguro ao associado.

“Entregamos a Cascavel a agência número 9. E isso só é possível, pois os associados e a comunidade acreditam no cooperativismo de crédito. Somos e queremos continuar sendo a instituição financeira da comunidade, com produtos e serviços, mas também com o nosso diferencial, o bom relacionamento. Nosso muito obrigado a todos que nos apoiam e prestigiaram esse momento”, comemora o presidente da Sicredi Vanguarda, Aldo Dagostim.

A Agência Rio Grande do Sul foi construída com o objetivo de proporcionar um atendimento personalizado em um ambiente amplo, seguro e moderno, atendendo a demanda de Cascavel. “Agradeço a todos os associados e convidados que prestigiaram a inauguração da nossa agência, também os que executaram as obras. Foi um momento significante e de muita alegria, pois alcançamos o nosso objetivo, tanto no evento, como será no dia a dia proporcionando qualidade no atendimento e segurança aos nossos associados”, enfatiza o gerente da agência, Fabricio Nilo Redivo.

A expansão da Sicredi Vanguarda em Cascavel demonstra que a cooperativa acredita nas pessoas e no município. “Contamos agora com mais uma agência moderna e ampla para melhor atender o nosso associado, o futuro associado e as pessoas que utilizam o Sicredi. A população cascavelense conta com nove agências. O nosso objetivo é facilitar o dia a dia dos nossos associados e proporcionar um excelente atendimento, com isso procuramos estar presentes em várias regiões do município”, finaliza Ademir Roque, diretor Executivo da

Sicredi Vanguarda.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.