Show Rural Digital: Últimas vagas para maratona de soluções para o agronegócio

A maratona tecnológica hackathon é um dos destaques do Show Rural Digital da Coopavel. As inscrições estão abertas, porém, as vagas são limitadas. Por isso, os interessados devem ficar atentos e realizar a inscrição pelo site www.showrural.com.br/digital. As provas ocorrerão na segunda e terça-feira, dias 3 e 4 de fevereiro, a partir das 8h. A previsão é de mais de 30 horas ininterruptas de trabalho.

O hackathon é um desafio simulado, uma maratona de programação na qual as equipes participantes, formadas por estudantes e profissionais formados, devem resolver problemas ou demandas do agronegócio. Neste ano, o tema é A tecnologia e inovação como fatores de desenvolvimento da produtividade sustentável do agronegócio. A solução dos problemas apresentados acontecerá na Arena Paraná. O patrocínio máster é da Cresol.

Premiação

Os vencedores da maratona receberão como premiação uma imersão internacional em um dos principais ecossistemas do mundo. Vale lembrar que os ganhadores da edição de 2019 realizaram viagem para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. A segunda colocada receberá R$ 4 mil em dinheiro. A que ficar com a terceira colocação, R$ 2 mil. As três equipes participarão de programas de pré-incubação e pré-aceleração nas entidades parceiras do projeto e receberão orientação de mentores e facilitadores da Acic Labs, Sebrae, Fiep e Senai.

“Ressalto que temos inúmeras oportunidades e possibilidades para todas as equipes, independente da colocação”, destaca o coordenador do Show Rural Digital, José Rodrigues da Costa Neto. Cada equipe deve conter de 4 a 5 participantes com idade mínima de 16 anos. Os grupos devem ser divididos da seguinte forma: Desenvolvimento (um técnico em software e/ou hardware), Design (designer de produto e/ou serviços), Negócio (administrador ou marketing) e Cooperado (pessoa diretamente envolvida com a Coopavel).

Os inscritos sem equipe podem ter um grupo de trabalho formado no início do evento. A inscrição é individual e custa R$ 120. No dia 4 de fevereiro, cada equipe terá até cinco minutos para apresentar o projeto criado durante a maratona, que será avaliado por uma comissão julgadora. Para inscrições e mais informações, acesse o site www.showrural.com.br/digital.