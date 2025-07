Sociedade Rural define a data da 44ª Expovel e espaços são comercializados

Cascavel e Paraná - Está oficialmente confirmada: a 44ª edição da Expovel (Exposição e Feira Agropecuária de Cascavel) – uma das mais tradicionais do interior do Paraná — será realizada entre os dias 10 e 14 de setembro, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel. O anúncio reforça a expectativa em torno de um dos eventos mais aguardados do calendário da cidade, que une negócios, entretenimento e tradição.



A comissão organizadora ainda trabalha na definição dos últimos detalhes da programação, especialmente das atrações artísticas, que devem ser anunciadas nos próximos dias. Segundo o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha, os preparativos estão a todo vapor. “Faltam dois meses para um dos eventos mais importantes do calendário de eventos de Cascavel. Ainda estamos definindo alguns detalhes da programação e muito em breve divulgaremos a data do lançamento oficial e as atrações artísticas, anúncio dos mais aguardados pela população de Cascavel e região”, afirmou.



Além dos shows e atrações culturais, a feira mantém a tradição da exposição de animais, que reúne criadores, produtores rurais, técnicos e apaixonados pelo setor agropecuário. A mostra é uma oportunidade para o público conhecer de perto a qualidade genética do rebanho da região, além de fomentar o intercâmbio técnico e comercial entre produtores e empresas do ramo.