Rebanho: Regional de Cascavel tem 2,3 mil propriedades com a atualização atrasada

O chefe do Departamento de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, destaca que os produtores que não fizeram o cadastro ainda podem se regularizar mesmo com o fim da campanha. “Os produtores que ainda não realizaram a atualização podem procurar no escritório local da Adapar ou acessar o site para fazer a atualização”, afirma.

De acordo com o relatório, 59 municípios do Estado terminaram a campanha com 100% de suas explorações regulamentadas, dois a mais que os 57 registrados em 2024. Com valores acima de 80%, totalizaram 313 municípios em todo o Estado, número igual ao da campanha anterior. Apenas três municípios contabilizaram valor abaixo de 50%, sendo eles Pinhais (48%), Adrianópolis (46,19%) e Quitandinha (44,48%), os três da regional de Curitiba.

A Campanha de Atualização de Rebanho 2025 terminou dia 30 de junho com 86,7% das propriedades cadastradas, segundo a Adapar. Esse número representa 157,8 mil das 182 mil das explorações pecuárias do Estado. E 24,2 mil ficaram pendentes. Os números são 0,3% maiores que o ano passado, quando 86,4% das explorações pecuárias foram atualizadas.

A regional que se destacou com o maior número de atualizações foi a de Toledo , que cadastrou 99,3% das 11 mil propriedades, e que, além de Toledo, é composta pelos municípios de Assis Chateaubriand, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Palotina e Santa Helena. Na segunda colocação ficou a regional de Paranavaí, com 95,7% e em terceiro, a de Londrina , com 95,5%.

Cascavel e Paraná - Relatório parcial de atualização de rebanho por regional divulgado no último no início de julho, pela Adapar , a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, mostra o percentual de propriedades que atualizaram seus dados cadastrais, como parte da Campanha de Atualização de Rebanho 2025. Na regional da ADAPAR em Cascavel, o índice de cobertura chegou a 85,1%. Das 14.346 propriedades, 12.214 comprovaram o rebanho. Ou seja, ainda restam 2.132 propriedades para fazer o encaminhamento da documentação necessária.

Seguro caro e com baixa cobertura reduz área com trigo

A atualização precisa ser feita para todas as espécies animais existentes na propriedade (bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias de abelhas e bicho-da-seda).

“A atualização de rebanho é uma ferramenta essencial para o planejamento e execução de todas as políticas públicas que envolvem a defesa sanitária animal e as informações permitem o monitoramento das doenças, controle de focos em caso de surtos e fortalecimento dos nossos status sanitários para que a gente possa alcançar os melhores mercados”, afirmou Dias.

VBP da bovinocultura de corte e de leite cresce

Em 2024, a análise dos resultados preliminares do VBP (Valor Bruto de Produção), feita pelo Deral (Departamento de Economia Rural), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, mostrou que a bovinocultura paranaense apresentou crescimento, tanto na produção de leite quanto de carne.

Thiago de Marchi da Silva, médico veterinário do Deral, explica o aumento do VBP na bovinocultura. “Isso se dá por conta principalmente do aumento nas cotações, tanto a arroba bovina, que em 2024 passou o ano num patamar mais elevado do que em 2023, quanto o leite que, apesar de uma alta menos expressiva do que a carne, ainda assim contribuiu também com esse aumento de aproximadamente três centavos por litro de leite posto na indústria”, destaca.

A bovinocultura de corte se destacou com um aumento de 16% no VBP de 2024 em relação a 2023. No ano passado a produção gerou uma receita de R$ 6,9 bilhões, quando em 2023 foram R$ 5,9 bilhões. Na questão da produção de carne, o Paraná apresentou uma recuperação em 2024, abatendo 1,8 milhão de cabeças, quando em 2023 foram 1,6 milhão, alta de 13%.

O VBP da bovinocultura de leite subiu de R$ 11,3 bilhões em 2023 para R$ 12 bilhões em 2024, um aumento de 6%. Se tratando de produção, o aumento foi proporcional aos 3% de VBP, saindo de 4,45 bilhões de litros em 2023, para 4,62 bilhões de litros no ano passado.