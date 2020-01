Show Rural: Cooperativas do Brasil e Paraguai vão tratar sobre inovação e conectividade

O evento acontece em Cascavel, no Oeste do Paraná, em área de 72 hectares - Crédito: Assessoria

Inovação, conectividade, criatividade e segurança serão alguns dos assuntos que o Fórum de TI de Cooperativas do Brasil e Paraguai vai tratar durante o Show Rural Digital, uma das atrações do 32º Show Rural Coopavel agendado para o período de 3 a 7 de fevereiro em Cascavel, no Oeste do Paraná. Inédito, o evento vai reunir diretores e profissionais de TI de diversas cooperativas dos dois países.

“Será uma grande oportunidade para ter acesso ao que há de mais novo na área, para promover a troca de conhecimentos e para ressaltar ainda com mais profundidade sobre como a inovação é fundamental e impactante para o setor”, diz o coordenador do SRD José Rodrigues da Costa Neto. Organizado pelo Show Rural Digital em parceria com Somoscoop, Sistema Ocepar e Sistema OCB, o Fórum será desenvolvido nos dias 6 e 7 de fevereiro.

A recepção aos participantes terá início às 8h do dia 6 e a abertura às 9h. A primeira palestra será com o apresentador e diretor especializado em linguagem Clown Márcio Ballas. Em seguida, falará Rafael Scaccabarozzi diretor da AWS. Ele abordará o tema AWS e a cultura da inovação na Amazon. A agenda da tarde começará às 14h com Antenor Nogara, country manager da Aruba, que exporá sobre Mobilidade e conectividade para transformar o seu negócio.

Depois, às 15h, o general Eduardo Garrido Castanheiras, do Parque Tecnológico Itaipu, falará sobre PTI e inovação para o agronegócio. Às 16h ocorrerá coffee break e networking e às 17h Alexis Aguirre, diretor de Cyber Security da Unisys América, conduzirá a palestra Tecnologia e segurança. À noite, diretores de empresas vão confraternizar em um jantar.

A programação oficial do Fórum terá início às 8h30 do dia 7. Às 9h, Leandro Victorino de Moura, presidente da Celepar, apresentará o assunto Como o Paraná pensa e se prepara para o futuro?, às 10h30 Nycholas Szucko, diretor de Cybersecurity na Microsoft falará sobre Oportunidades e desafios da Lei Geral de Proteção de Dados. No fim da manhã ocorrerá o Business Lunch, e à tarde mais palestras. A inscrição ao Fórum de TI das Cooperativas do Brasil e Paraguai é gratuita. Ela pode ser feita no seguinte endereço https://www.sympla.com.br/forum-nacional-de-ti-das-cooperativas__735200 .

O SRD

O Show Rural Digital vai ocorrer em uma área de 8,7 mil metros quadrados. Ele contará com a participação de cerca de 150 expositores, entre eles grandes empresas mundiais e nacionais da inovação e tecnologia a exemplo da Microsoft, AWS, Huawei, Unisys, HPE, Lenovo, TOTVS, Hikvision, DELL EMC, Cresol, Biopark e PTI. Entre as atrações estarão hackathon, arena para testes e corridas de drones e veículos alternativos e Boot Camp, com a participação de cinco fundos de investimentos, além de Vila Startup, Fórum de Inovação do Iguassu Valley e carreta de negócios do Sebrae.