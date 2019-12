Show Rural 2020 terá 650 expositores e espera público de 250 mil visitantes

A 32ª edição do Show Rural Coopavel já comercializou todos os estandes do evento agendado para o período de 3 a 7 de fevereiro de 2020. Serão 650 expositores, o maior número já registrado. O evento, que hoje está entre os três maiores do mundo, começou em 1989 com apenas 110 visitantes e 15 empresas. “Há muitos fatores que explicam esse crescimento todo, mas principalmente o fato de jamais perdermos o foco, que é fazer da mostra uma grande universidade a céu aberto, voltada a apresentar o melhor em inovações e pesquisas ao produtor rural”, diz o presidente Dilvo Grolli.

A expectativa de público para os cinco dias é de 250 mil pessoas. O Show Rural Coopavel acontece às margens da BR-277, na saída para Curitiba, a dez quilômetros do centro de Cascavel, no Oeste do Paraná. São 720 mil metros quadrados destinados a empresas do agronegócio referências em suas áreas de atuação. A abertura oficial será no domingo, 2 de fevereiro, às 11h, com missa campal, que também já é tradição. De 3 a 7 de fevereiro, o parque estará aberto à visitação das 8h às 18h, com acesso gratuito.

O estacionamento destinado à recepção dos visitantes e das caravanas tem capacidade para 14 mil veículos, também gratuito. “A organização de um evento desse tamanho não para. Termina um e imediatamente começamos o outro. Durante a semana do evento, são 5,5 mil profissionais envolvidos na realização das mais diferentes tarefas”, diz o coordenador geral, o agrônomo Rogério Rizzardi. O ambiente conta com restaurante com capacidade para servir 3,5 mil refeições simultaneamente, além de quatro lanchonetes próprias.

Para visitar toda a extensão do parque, existem mais de 15 quilômetros pavimentados. Desses, seis mil têm cobertura, que protegem do sol e da chuva. Os jardins, com mais de 250 mil mudas cultivadas, costumam chamar a atenção dos visitantes, que também contam com inúmeros pontos de descanso. Há água potável e gelada disponível em toda a área. Entre as atrações estarão o 2º Show Rural Digital, que ocupará estrutura de 8,7 mil metros quadrados, novidades nos setores da pecuária, suinocultura e avicultura e lançamento de máquinas e de novas tecnologias em híbridos e cultivares.