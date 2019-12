Sete décadas de carinho

Bárbara Aparecida Marçal nasceu em Montes Claros (MG), mas veio jovem para o Paraná com os pais. Ela passou por várias cidades e, antes de vir para Cascavel, morou em Bela Vista do Paraíso, onde conheceu Aparecido Lúcio Marçal, o homem com quem se casou em 1964.

Os dois se conheceram na fazenda onde trabalhavam na lavoura. “O jeito que eles se casaram foi ‘engraçado’, porque eles já se conheciam, mas nunca chegaram a namorar. Meu pai a pediu em casamento e ela aceitou”, conta Márcio Lúcio Marçal, filho do casal.

Por volta de 1970 o casal comprou um sítio em Cascavel e se mudou para cá com os três filhos, com o sonho de viver uma vida melhor.

Márcio conta que a mãe levava uma dupla jornada de trabalho, pois sempre foi dedicada aos filhos e uma das suas principais características era um intenso carinho. “Ela demonstrava carinho com abraços, beijos, palavras…”

Bárbara gostava de ter a família toda por perto e, por isso, com regularidade, almoçavam juntos aos domingos e se reuniam em dias de semana.

A despedida

Bárbara Aparecida Marçal estava guardando roupas de cama quando sofreu uma queda. Como consequência, ela teve uma fratura de fêmur e um agravamento no fígado. Ela ficou internada na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo por um dia, mas, como precisava fazer cirurgia no fêmur, foi transferida para o HU (Hospital Universitário), onde permaneceu por mais três dias. Contudo, o quadro clínico dela não a permitiu que ela passasse pela cirurgia, e ela faleceu por conta de uma parada cardíaca no dia 20 de dezembro.

Bárbara deixou os filhos Maria, José, Marlene, Claudio e Márcio Marçal.

Segunda despedida

Há dois meses, Bárbara e a família tiveram uma grande perda. No dia 10 de outubro falecia Aparecido Lúcio Marçal, com quem Bárbara vivera 55 anos, pai dos seus cinco filhos.

O HojeNews registrou o obituário dele, contando, dentre outras particularidades, uma das suas grandes paixões: cantar.