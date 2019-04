Sesi no Paraná e Great Place to Work firmam parceria para certificar melhores indústrias

“Um ambiente saudável e seguro no trabalho é consequência de uma empresa com gestão adequada, produtiva e competitiva”, afirma Rosângela Fricke, gerente executiva de Segurança e Saúde do Sistema Fiep. “Desenvolver ações e boas práticas nesse sentido são um diferencial de mercado e contribuem também para a saúde financeira destas indústrias”, completa.

Para valorizar as organizações que se preocupam com a segurança e a saúde de seus colaboradores e, portanto, contribuem para o desenvolvimento do setor, o Sistema Fiep, por meio do Sesi no Paraná, fez uma parceria inédita com a empresa Great Place to Work e lança o Troféu Sesi GPTW. Segundo José Antonio Fares, superintendente do Sesi e IEL no Paraná e diretor regional do Senai, o prêmio é um reconhecimento e motivação para as indústrias do estado. “Reconhecer as boas práticas de gestão é importante para valorizar as que já as têm e estimular outras empresas a se tornarem melhores”, afirma.

O processo para a participação acontece em duas etapas. Primeiro, a companhia deve ser certificada com uma avaliação acima de 70 pontos pela Great Place to Work por meio do link gptw.com.br/certificacao/, até o dia 27 de agosto. Após esse passo, deve responder ao questionário sobre segurança e saúde do trabalho, aplicado pelo Sesi no Paraná, até 10 de setembro. Podem participar empresas que estejam em regularidade com as obrigações fiscais e trabalhistas e que sejam contribuintes do Sistema Fiep, nas seguintes categorias: micro, pequena, média e grande.

O evento que o Sesi concederá o Troféu Sesi de Melhores Práticas em Segurança, Saúde e Bem-Estar para as três melhores colocadas em cada categoria está previsto para o mês de novembro de 2019.

Mais informações e regulamento completo podem ser encontradas aqui: http://www.sesipr.org.br/ trofeusesigptw/

Serviço

Troféu Sesi GPTW

Inscrições fase 1: 27 de agosto

https://gptw.com.br/ certificacao/

Inscrições fase 2: 10 de setembro

http://www.sesipr.org.br/ trofeusesigptw/