Servidores testam positivo para covid-19 e USF Rio do Salto é fechada

Divisão de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Cascavel informa que os pacientes agendados por telefone para consulta na USF Rio do Salto serão remanejados para as USFs Santa Bárbara e Juvinópolis.

O motivo é o fechamento da unidade por conta do afastamento dos servidores com suspeita do novo coronavírus.

O retorno das atividades na Unidade de Saúde da Família Rio do Salto se dará após o encerramento dos prazos de isolamento e/ou conclusão das investigações epidemiológicas em andamento.

O período de afastamento dos servidores está sendo analisado pela Vigilância Epidemiológica