Servidores marcam ato pró-greve; Estado “convoca” alunos às aulas

Curitiba – Depois de uma semana intensa de mobilização, a queda de braço entre servidores públicos em greve e o governo do Estado do Paraná seguirá na próxima semana. Os trabalhadores marcaram para segunda-feira (1º) uma manifestação que promete reunir milhares de adeptos e ocupar as principais vias do centro de Curitiba, em um grande ato unificado das categorias. Por outro lado, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte reforça que haverá aulas em toda rede estadual de ensino.

A adesão dos professores, e a consequente paralisação do calendário escolar, é uma das que mais causa preocupação no governo. “A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte esclarece que as escolas da rede estadual de ensino realizarão suas atividades normalmente até o início do recesso escolar, que será apenas em 15 de julho”, disse a Seed em nota nessa sexta-feira (28).

Segundo a secretaria, alunos ausentes terão as faltas registradas. Professores e funcionários que não comparecerem ao trabalho também terão registro de falta no relatório mensal de frequência, resultando em desconto em folha.

No mesmo dia, no quarto dia da greve, a APP-Sindicato anunciou que a mobilização ganhará força no início da próxima semana. A concentração dos manifestantes está marcada para iniciar às 9h na Praça Santos Andrade. De lá, os funcionários seguirão em caminhada até o Palácio Iguaçu, que já foi palco de confrontos sangrentos em situações semelhantes ocorridas em gestões anteriores.