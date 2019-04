Servidores estaduais fazem greve segunda

Curitiba – Professores e funcionários de escola da rede pública do Paraná e outras categorias do serviço público estadual estarão em greve nesta segunda-feira (29). Caravanas de todas as regiões do Estado estão confirmadas para a manifestação que vai acontecer em Curitiba. A concentração terá início às 8h30, na Praça Santos Andrade. O ato público começará às 9h e, na sequência, seguirá em caminhada pelas ruas da capital até o Palácio Iguaçu, onde há previsão de uma reunião das lideranças de líderes sindicais com o governo, às 11h.

Os protestos também vão ocorrer nas principais cidades do interior, como Maringá, (às 9h, em frente ao INSS, Centro), Cascavel, (às 9h, na APP-Sindicato, Cascavel), Foz da Iguaçu, (às 8h, na Praça da Paz, Centro) e Londrina.

A paralisação vai cobrar do governo o pagamento da reposição salarial. O funcionalismo está com os rendimentos congelados desde 2016. Segundo o Dieese, a defasagem já está em 17,02%.

De acordo com o economista, Cid Cordeiro, o cálculo do prejuízo aponta que o Estado está deixando de pagar aos trabalhadores o equivalente a dois meses de salário por ano.

A reposição está prevista no artigo 18 da Lei Orçamentária de 2019, aprovada pela Assembleia Legislativa, e a saúde das contas públicas do Estado atende todos os requisitos exigidos na legislação para a revisão dos rendimentos, em especial o superávit de R$ 2,2 bilhões no caixa governo, registrado ao fim de 2018.

Embora ainda não tenha negado oficialmente aos servidores, o governador Ratinho Júnior já adiantou via imprensa que não há previsão de conceder reajuste salarial este ano.