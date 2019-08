Série B: Tubarão e Dragão fazem duelo direto pela 2ª posição

Londrina – Melhor mandante na Série B do Brasileiro, o Londrina tem uma missão importante nesta sexta-feira para se manter no topo dessa estatística e ficar ainda mais perto do topo da tabela de classificação da competição. Terceiro colocado com 23 pontos, o Tubarão recebe o vice-líder Atlético-GO, que tem 24 pontos, para um duelo direto pela segunda posição, às 19h15, no Estádio do Café.

Em busca da quinta vitória em seu sétimo jogo em casa – perdeu apenas um -, o Londrina tem os retornos dos zagueiros Sílvio, de suspensão, e Augusto, de lesão, para o lado esquerdo da zaga, ao lado de Marcondes.

O restante dos titulares deverão ser os mesmos da vitória por 3 a 0 sobre o Paraná Clube. Assim, o atacante Luidy, autor de dois gols contra a Gralha, deve novamente iniciar o jogo no banco de reservas.

No Atlético-GO, que vem de uma virada surpreende sobre o Operário na última rodada, por 4 a 2, depois de ter descido para o vestiário perdendo por dois gols de diferença, o técnico Wagner Lopes quer que seus comandados tenham o mesmo espírito de luta do jogo passado contra outro time paranaense. Para encarar o Tubarão, ele tem o retorno do goleiro Maurício Kozlinski, de volta de suspensão.