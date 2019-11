Série B: Paraná Clube recebe São Bento interessado somente na vitória

Curitiba – Mais longe do G4, mas ainda na briga por uma vaga no grupo de acesso à elite do futebol nacional, o Paraná Clube recebe o São Bento nesta quinta-feira disposto a conquistar nada menos que os três pontos, em partida válida pela 35ª rodada da Série B, às 19h15, na Vila Capanema.

Com o empate sem gols com o Vitória, também em casa, na sexta-feira (8), o Tricolor paranaense caiu uma posição na tabela de classificação, da quinta para a sexta colocação. Ainda assim, contou com outros resultados para se manter a dois pontos do G4: o empate do Coritiba com o Figueirense e a derrota do Atlético-GO para o CRB.

Nesta noite, para não deixar a vitória escapar em casa, o Paraná Clube terá uma formação mais ofensiva, com a entrada do meia Jhemerson no lugar do volante Luiz Otávio. O técnico Matheus Costa também mudará a lateral direita, com o Éder Sciola no lugar do suspenso Léo Príncipe.

Depois do lanterna São Bento, que não vence há seis jogos, o Tricolor fará duelo direto com o Atlético-GO em Goiânia, no feriado desta sexta-feira (15), Dia da Proclamação da República. Depois, visitará o atual penúltimo colocado Criciúma, na terça-feira (19), e encerrará a Série B 2019 em casa contra o Botafogo-SP, dia 30.