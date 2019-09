Série B: Paraná Clube recebe Ponte Preta para confronto direto

Curitiba – Derrotado fora de casa pelo então penúltimo colocado Guarani na última rodada, o Paraná Clube tenta se reabilitar na Série B diante de outro time campineiro, a Ponte Preta, às 19h15 desta quarta-feira (25) na Vila Capanema, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A derrota em Campinas encerrou uma sequência invicta de seis jogos dos paranistas, que caíram três posições na tabela de classificação, para a nona colocação, mas ainda assim estão a três pontos do G4.

Já a Macaca não vence há três jogos e vem de derrota para outro paranaense, o Operário, em Ponta Grossa. Apesar da série negativa, a Ponte está a dois pontos do Paraná Clube na tábua de posições, em 11º lugar.

Para este compromisso, no qual tenta voltar a vencer em casa depois de seis jogos, o técnico Matheus Costa tem o retorno do zagueiro Rodolfo, que cumpriu suspensão no último sábado, além do meia Vitinho, recuperado de lesão.