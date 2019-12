O sepultamento de Faustina Paranhos da Silva, carinhosamente conhecida como “Dona Preta”, mãe do prefeito Leonaldo Paranhos está marcado para às 11h desta segunda-feira (16), no Cemitério Central em Cascavel. O velório está sendo realizado na Capela C da Acesc. Dona Preta teve complicação após uma cirurgia de hérnia de disco.

Dona Preta faleceu neste domingo (15), ela tinha 88 anos e completaria 89 anos no próximo dia 19 de dezembro. Era mãe de Alaertes, Leonelson e Leonaldo.