O que poderia ser motivo de comemoração – um pódio nas 6 Horas do Bahrein – acabou sendo motivo de decepção para Bruno Senna e seus companheiros Norman Nato e Gustavo Menezes na quarta etapa do Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC. A expectativa otimista começou a fazer água logo após a largada, sábado, no circuito de Sakhir, quando levou uma pancada. A vitória foi da trinca Jose Maria Lopez-Kamui Kobayashi-Mike Conway, da Toyota.