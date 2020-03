SENAR-PR oferece 32 cursos no formato Educação a Distância

A pandemia do coronavírus modificou, pelo menos por algum tempo, a forma de estudar e se capacitar. Com o regime de quarentena, as pessoas estão aproveitando o tempo para realizar cursos e adquirir mais conhecimento sem sair de casa. Neste contexto, a internet tornou-se uma alternativa extremamente viávSENAR-PR oferece 32 cursos no formato Educação a Distânciel e funcional para o aprendizado.

Atualmente, o SENAR-PR conta com 32 títulos, sendo 31 integralmente no formato EaD (Educação a Distância), com duração de 30 dias, e um semipresencial, de nove meses. Os cursos podem ser feitos por pessoas de qualquer região do Paraná, de acordo com os requisitos necessários (cada capacitação tem uma exigência quanto a idade e escolaridade do participante). Por meio da plataforma virtual SENAR Digital (www.senarpr.org.br), os participantes podem assistir às aulas em diferentes formatos (videoaulas, textos interativos, slides, imagens, etc), receber e enviar as atividades obrigatórias, consultar tutores e, por fim, obter o certificado do curso realizado.

No SENAR Digital, os interessados podem verificar a lista de cursos disponíveis e efetivar a inscrição em até duas capacitações simultaneamente. As inscrições permanecem abertas para todos os títulos de fevereiro a novembro. No entanto, é preciso ficar atento, pois as turmas possuem um número mínimo de alunos para que o curso possa ser iniciado.

As capacitações disponíveis abrangem os programas “Gestão da propriedade rural” (quatro títulos), “Inclusão digital” (sete títulos), “Matemática para a vida” (seis títulos), “Português sem complicação” (três títulos) e Agrinho (11 títulos), além do semipresencial “Manejo de solo e água em propriedades rurais em microbacias hidrográficas”.

“O SENAR Digital oferta uma diversidade de materiais e objetos de aprendizagem, atendendo às necessidades específicas de cada curso. O EaD possui uma característica, a chamada linguagem dialógica, ou seja, o material didático interage com o aluno e segue o fluxo de uma conversa, despertando o interesse do mesmo, e também para que ele não se sinta sozinho no processo de aprendizagem”, destaca a técnica do Departamento Técnico (Detec) do Sistema FAEP/SENAR-PR e uma das responsáveis pelo Programa EaD, Isabella Novinski.

Histórico

Desde 2012, o SENAR-PR investe na capacitação profissional por meio do Programa de Educação a Distância. Este trabalho da entidade paranaense começou a dar seus primeiros passos já em 1999, em parceria com o Laboratório de Ensino a Distância (LED) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A iniciativa, inclusive, colocou o SENAR-PR como pioneiro na qualificação dos produtores e trabalhadores rurais nesta modalidade de ensino.

Desde a implementação do SENAR Digital há oito anos, foram mais de 115 mil inscrições em quase 3 mil turmas. Em 2019, cerca de 12,6 mil participantes se inscreveram nas capacitações oferecidas, completando mais de 176 mil horas de atividades na plataforma virtual. Ainda, na avaliação referente ao ano passado, mais de 90% dos alunos que concluíram pelo menos um curso consideram a experiência de ensino a distância boa ou ótima. Para 2020, a previsão é de 16,4 mil inscrições.

Fácil acesso e flexibilidade

Desde 2016 quando descobriu o SENAR Digital, a professora Ivanete Maria Valentin, de Rolândia, no Norte do Paraná, já fez oito cursos do Programa Agrinho e um curso de português. Segundo a docente, os cursos a distância são vantajosos, pois permitem a conciliação entre o trabalho em sala de aula e as horas de estudo, já que a plataforma está disponível 24 horas. “Sempre faço cursos EaD porque consigo complementar meu currículo e fazer meu próprio horário. O Agrinho, por exemplo, une o útil ao agradável com cursos não muito longos e conteúdos relevantes para a minha área de trabalho”, aponta Ivanete.

O Programa Agrinho é o carro-chefe do SENAR Digital, com 11 títulos destinados à formação de professores. Devido ao novo material didático instituído em 2020, estes cursos estão passando por atualizações e outros 17 serão adicionados ao catálogo virtual ainda no primeiro semestre deste ano, para acompanhar e complementar os novos conteúdos.

“O Agrinho é o maior programa de Educação a Distância que o SENAR-PR desenvolve. Trabalhamos com a formação de professores visando a atualização dos mesmos nas mais modernas tecnologias e metodologias de ensino. Esta possibilidade formativa é muito importante, visto que nem todos têm a disponibilidade de realizar outros processos de formação continuada se esta não ocorre na modalidade a distância”, afirma Patrícia Lupion Torres, idealizadora do Programa EaD e do Programa Agrinho.

Apesar do formato EaD, os títulos do Agrinho possuem atividades práticas a serem aplicadas em sala de aula pelos professores participantes, um diferencial em relação aos outros cursos. “Os títulos EaD acompanham os títulos do material físico do Agrinho. Todas as tutoras são especialistas em educação. O nível é excelente. Elas, inclusive, colaboram com o desenvolvimento do material físico e também atualizam os cursos com base na própria experiência enquanto tutoras”, reforça Isabella.

Ainda, o SENAR-PR também oferece essa equivalência para outros cursos do catálogo virtual. Ou seja, além de serem constantemente atualizados a partir da experiência dos tutores e do feedback dos alunos, existem capacitações da mesma área oferecidas nas modalidades presencial e EaD. “Não são exatamente o mesmo título, mas podem atender os mesmos interesses”, explica a técnica do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Outra característica interessante é a complementação do que existe no catálogo de cursos presenciais. No caso de uma capacitação sobre gestão de custos, por exemplo, o participante pode buscar apoio em um dos títulos da área de matemática, obtendo assistência dentro do próprio SENAR-PR. “Uma das principais vantagens é a possibilidade de estudar em qualquer tempo e em qualquer espaço. No meio rural, por exemplo, muitas pessoas que não estão próximas à cidade, dessa forma, conseguem investir em sua educação”, complementa Patrícia. Neste processo, os tutores também possuem um papel fundamental, acompanhando o aluno, estimulando sua participação no curso, além de dar as orientações necessárias.

Caso o participante tenha problemas com a conexão de internet, a plataforma virtual oferece como alternativa o download dos materiais, disponíveis offline, podendo ser acessados a qualquer hora e lugar. No entanto, essa opção é apenas para tablets e smartphones.

SENAR Digital em números

Números de alunos para a realização dos cursos EaD:

Títulos do Programa Agrinho (11):

Mínimo: 30 alunos por turma

Máximo: 50 alunos por turma

Demais títulos (20):

Mínimo: 20 alunos por turma

Máximo: 30 alunos por turma

Além das capacitações oferecidas na plataforma virtual, o SENAR-PR também utiliza a modalidade EaD para outras funcionalidades.

Credenciamento de instrutores

Uma das etapas do processo de seleção de novos instrutores do SENAR-PR é via EaD. Em 2019, 432 pessoas participaram de formação e avaliação à distância por meio dos editais de credenciamento. Para 2020, a previsão é que 525 passem por este processo.

Olímpiada Rural

A plataforma virtual também foi utilizada, no mesmo ano, para a etapa EaD da Olimpíada Rural, iniciativa com o objetivo de promover a integração e o teste de conhecimentos de alunos dos programas Aprendizagem de Adolescentes e Jovens (AAJ) e Jovem Agricultor Aprendiz (JAA). Os participantes fizeram provas classificatórias ao longo do ano, com etapa final realizada no Encontro de Empreendedores e Líderes Rurais. No total, 824 alunos participaram em duas turmas (uma de AAJ e uma de JAA). Na edição de 2020, o número previsto é de 800 participantes.