Senai e governo do Estado selecionam projetos para enfrentamento à covid-19

Por todo o Paraná estão sendo desenvolvidas novas tecnologias e soluções inovadoras com foco no enfrentamento emergencial da covid-19. Para apoiar e ampliar o alcance de projetos criados por empresas paranaenses para combater a pandemia, o Sistema Fiep, por meio do Senai no Paraná, em parceria com o governo do Estado e a Fundação Araucária, lançou a chamada pública SaúdeTech PR. “O Sistema Fiep possui estrutura adequada, especialistas capacitados e conhecimento técnico para contribuir na busca por soluções para esta crise sanitária, e é isso que colocamos à disposição da sociedade com este edital”, afirma o presidente da entidade, Carlos Valter Martins Pedro.

A chamada prevê investimento de R$ 1,4 milhão, que será utilizado para impulsionar projetos de diagnóstico, prevenção e contenção do coronavírus. As empresas selecionadas receberão suporte sem custo dos Institutos Senai de Tecnologia e Inovação do Paraná para alavancar as soluções, com acesso a laboratórios e pesquisadores. “Buscamos bons projetos que já estejam em produção, mas que necessitem de escala e infraestrutura para atingir um maior número de pessoas”, explica José Antonio Fares, diretor regional do Senai no Paraná.

As soluções de enfrentamento à covid-19 devem atender às seguintes demandas: testes diagnósticos rápidos e de custo competitivo; ventiladores pulmonares portáteis e de baixo custo; melhoria e aceleração da produção de equipamentos de proteção individual (EPIs); tecnologias digitais para operação remota de exames e monitoramento da disseminação; robôs colaborativos para auxiliar atividades com pacientes contaminados; Inteligência Artificial para diagnósticos, imagens e gestão de saúde; serviços remotos de atendimento e apoio a pacientes; e soluções inovadoras que minimizem os impactos da pandemia.

Os projetos receberão apoio por meio dos Institutos de até R$ 142 mil e precisam ser executados em até quatro meses. Podem participar da seleção empresas de qualquer porte com sede no Paraná. As inscrições devem ser feitas até 3 de maio pelo site saudetechpr.com.br.

Por Assessoria Fiep