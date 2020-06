Senador Randolfe Rodrigues pede ao STF a prisão de Abraham Weintraub

O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) publicou nesta segunda-feira (15) em sua conta do Twitter que pediu a prisão temporária do ministro da Educação, Abraham Weintraub. “Acabei de pedir ao STF, a prisão temporária ou preventiva do Sr. Abraham Weintraub. Também solicitei o afastamento imediato do ministro do comando do MEC e a realização de busca e apreensão de celulares e computadores dele. Também solicitei o afastamento imediato do ministro do comando do MEC e a realização de busca e apreensão de celulares e computadores dele.”

A saída

Conforme o Jornal Metrópoles, o presidente Jair Bolsonaro discute nesta segunda-feira uma saída para o ministro Abraham Weintraub deixar o governo de maneira menos traumática. O encontro estava previsto para começar às 16h no Palácio do Planalto.

Para os grupos político e militar do governo, a demissão de Weintraub é essencial para o governo construir uma trégua com o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Congresso. Eles argumentam que o ministro é um gerador de crises desnecessárias em um momento em que o presidente, pressionado por pedidos de impeachment e inquéritos que podem levar à cassação do mandato, tenta diminuir a tensão na Praça dos Três Poderes.

Por outro lado, a ala ideológica e os filhos do presidente defendem Weintraub, que tem o apoio dos bolsonaristas nas redes sociais. Demiti-lo neste momento, argumentam, é desagradar a base que tem defendido o presidente no fogo cruzado com Legislativo e Judiciário.