Seminário discute desafios e soluções para problemas das pessoas com deficiência visual

O secretario municipal de Assistência social, Hudson Moreschi Junior, Gelcir dos Santos, coordenador de eventos da Acadevi, Lucia Tureck, da Unioeste, e o professor Luiz Eckstein, do IFPR, participaram nesta sexta-feira (15), do 13º Seminário da Acadevi (Associação Cascavelense de pessoas com Deficiência Visual) e do I Encontro Nacional de Cegos: Diáologos e Aproximações com e entre Entidades e Associações, que aconteceu no Centro Arquidiocesano da Pastoral. Cerca de 150 pessoas com deficiência visual vindas de quatro estados brasileiros e representantes de 23 municípios do Paraná participaram do seminário.

De acordo com Hudson Moreschi Júnior, o grande objetivo do encontro “foi debater políticas públicas e o acesso dessas pessoas às políticas nas áreas da educação, emprego, trabalho, saúde, habitação e assistência social. O grande debate foi levantar estes desafios e soluções para oferecer o acesso aos programas e serviços que devem ser extensivos à toda população”.

O secretário disse ainda que o Município de Cascavel, através da Secretaria de Assistência Social deu apoio ao seminário com a estrutura, alimentação e logística ao evento. “Cascavel reconhece o trabalho das entidades que complementam os serviços que já são prestados pelo poder público municipal”.