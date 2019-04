Secretaria de Educação de Cascavel busca crianças que não estão na escola

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel está em período de busca ativa para a matrícula de crianças que já possuem idade obrigatória e que ainda não estão nas escolas. Conforme as Leis Federais 9394/96 e 12796/13, o Parecer 02/18, do Conselho Nacional de Educação, e a Deliberação 02/18, do Conselho Municipal de Educação, crianças que completaram 4 anos até o dia 31 de março, precisam obrigatoriamente estar matriculada e frequentando uma unidade escolar.

Pais e responsáveis que têm filhos nesta faixa etária, ou mesmo pessoas que conhecem famílias que tenham, e esta criança ainda não frequenta nenhuma escola, podem entrar em contato com a Secretaria de Educação para providenciar a matrícula na escola municipal mais próxima. Os interessados também podem entrar em contato com a Semed pelos telefones 4001-2861, ou 4001-2840. Também é possível procurar a escola municipal mais próxima, diversas unidades ainda contam com vagas para atender estes casos.