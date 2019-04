Semana do Imposto de Renda da FAG 2019 será na próxima semana

Os acadêmicos do 7º período do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário FAG promovem de 8 a 12 de abril a nona edição da “Semana do IRPF”. Os alunos, com supervisão dos professores, estarão à disposição para sanar dúvidas e fazer as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de forma gratuita.

A ação é direcionada a alunos, professores, funcionários e comunidade.

A ação faz parte do Estágio Supervisionado, sob a coordenação da professora Suzana Burin. “O evento começou pequeno e em 2018 tivemos mais de 500 atendimentos. É um momento importante para os alunos, uma vez que eles se sentem realmente profissionais, trabalham na prática como contadores, analisando essas declarações, fazendo tomada de decisões junto ao declarante”, enfatiza a professora.

O atendimento será das 19h às 22h, na área de convivência do Bloco 04.