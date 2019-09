Semana da Pátria: “Consolidação do civismo”

Dando sequência às atividades cívicas da Semana da Pátria 2019, a Escola Ademir Correa Barbosa, do Parque dos Ipês, e a Apae, com a presença também dos alunos da Escola Ita Sampaio, receberam ontem (2) o Fogo Simbólico da Pátria, com hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Cascavel, a execução do Hino Nacional e da Independência, estimulando o respeito aos símbolos nacionais.

As atividades cívicas são momentos de reflexão, principalmente diante do momento pelo qual passa o Brasil, disse o prefeito Leonaldo Paranhos. “A consolidação do civismo se dá pelas ações diárias, pois compete ao serviço público, principalmente, cuidar, zelar e se doar para construir uma cidade cada vez mais justa. E governar com justiça é observar o formato horizontal, ou seja, governar para todos e garantir às pessoas políticas públicas de qualidade. E esta é uma semana para nos enchermos de energia positiva e de esperança”.

Atividades continuam até sábado, confira!

03/09 (Terça-feira)

14h – Escola Municipal José Henrique Teixeira (Morumbi)

04/09 (Quarta-feira)

9h – Escola do Campo José Bonifácio e Colégio Estadual do Campo de Rio do Salto

05/09 (Quinta-feira)

9h – Escola Diva Vidal (Maria Luiza)

14h – Colégio Wilson Joffre (Centro)

06/09 (Sexta-feira)

9h – Escola Atílio Destro (Nova Itália)

07/09 – Sábado

8h30 – Chegada do fogo simbólico, acendimento da pira com hasteamento das bandeiras.

9h: Início do Desfile Cívico-Escolar-Militar

Local: Avenida Brasil, entre as Ruas Carlos de Carvalho e Carlos Gomes