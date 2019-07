Semana cheia nas pistas cascavelenses

Desde segunda-feira Cascavel é a casa do 54º Campeonato Brasileiro de Kart, que segue até sábado (27), no Kartódromo Delci Damian.

Nesta quarta-feira o dia está reservado para os treinos livres. A partir de amanhã (18) começam as tomadas de tempo oficiais para formação do grid de largada em todas as categorias.

Nesta primeira fase, que termina sábado (20), estarão em jogo os títulos das categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, Codasur, KZ Sênior, F4 Graduado, F4 Sênior e Super F4.

Na semana seguinte tomam a pista as categorias Codasur Júnior, Novato, Graduado, Internacional OK, KZ Graduado, Sênior “A”, Sênior “B”, Super Sênior, Super Sênior Máster, F4 Super Sênior e F4 Super Sênior Máster.Para chegar à final, os pilotos precisam disputar três corridas classificatórias.

Mais de 500 pilotos de todo o País estão inscritos nas 20 categorias em disputa. No total, incluindo familiares, dirigentes, equipes, jornalistas e patrocinadores, mais de 4 mil pessoas devem movimentar hotéis, bares e restaurantes da cidade até o próximo domingo.