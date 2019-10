Sem data para chegar, Copel anuncia 25 mil km de rede trifásica

Curitiba – O governo do Paraná anunciou ontem (29) o maior programa de modernização energética na área rural do Estado. Lançado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Programa Paraná Trifásico será implantado pela Copel e envolve investimentos de R$ 2,1 bilhões e 25 mil quilômetros de redes trifásicas de energia no campo, em todo o Paraná, até 2025. Contudo, não foi informado quando os trabalhos começam nem o cronograma regionalizado.

É o maior investimento da Copel Distribuição e o principal do País nesta área. A espinha dorsal da rede de distribuição no campo será trifaseada, substituindo a tecnologia monofásica hoje existente, que foi implantada na década de 1980. O programa promete pôr um fim ao drama da agropecuária, que acumula perdas com os constantes apagões no campo.

“A modernização acompanha o desenvolvimento do agronegócio paranaense, que é cada dia mais produtivo”, disse o governador. “É o maior programa do Brasil de linha trifásica, que trará um aumento de produtividade a todo o setor, desde o pequeno agricultor até as grandes cooperativas”.

O governador ressaltou que um produtor que tem uma granja de frango muitas vezes não consegue ampliar a produção porque a rede não aguenta os equipamentos ou novas tecnologias. O novo sistema elimina essa dificuldade: “O programa vai transformar as cadeias produtivas do leite, da avicultura, da piscicultura e da suinocultura e, acima de tudo, vai levar uma energia de qualidade, garantir que não tenha queda e dar a tranquilidade para o Paraná crescer nos próximos 30 anos”.

O presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, afirmou que o investimento eleva a área de distribuição da companhia a outro patamar. “O programa vai atender melhor o nosso consumidor, permitir que ele continue crescendo e melhore a sua produção para contribuir com o desenvolvimento do Estado”.

Menos quedas

Com o Paraná Trifásico, a Copel vai garantir melhoria da qualidade no fornecimento de energia para o campo, além de renovar seus ativos e prover mais segurança aos seus empregados e à população. Os novos cabos são protegidos, com nível de resistência reforçada quando atingidos por galhos de árvores ou outros objetos.

Hoje, redes isoladas sofrem com a queda de energia. Com o trifaseamento, haverá interligação entre elas. O efeito será a criação de redundância no fornecimento, ou seja, redes que hoje estão próximas mas não se conversam passarão a ser interligadas. Se acabar a energia em uma ponta, a outra abastece e, em caso de desligamentos, os produtores rurais terão o restabelecimento da energia mais rápido.

Novas tecnologias

O programa também será a base para levar novas tecnologias às redes de energia rurais. Um exemplo é a automação que a Copel está implantando em todo o Estado com, por exemplo, os religadores automáticos. Outra novidade é o controle da rede à distância, por meio de Centro de Operações centralizado da Copel, instalado em Curitiba.

Distribuição

O Programa Paraná Trifásico se soma ao maior investimento da Copel na área de distribuição de energia da sua história. Além dos R$ 2,1 bilhões no programa, serão investidos mais R$ 2,6 bilhões entre 2019 e 2021 em distribuição.

Estão previstas a construção 42 novas subestações, mais 7 mil quilômetros de linhas de distribuição de alta e média tensão e milhares de novos religadores, chaves, reguladores de tensão e transformadores de potência. A companhia também atua nas áreas de geração, transmissão e comercialização de energia.