SELEÇÃO BRASILEIRA | Thiago Silva antecipa apresentação a Tite

Com um dia de antecedência, o zagueiro Thiago Silva (foto) se apresentou à seleção brasileira nessa terça-feira. O defensor do PSG tinha a chegada prevista para hoje, mas preferiu antecipar a sua programação e desembarcar na Granja Comary no dia de folga do elenco. Ele passou por uma artroscopia no último dia 7 de maio e ainda se recupera da intervenção no joelho direito. A comissão espera que ele tenha condições de atuar normalmente até o dia 14 de junho, na estreia na Copa América, contra a Bolívia. A seleção volta a treinar nesta terça-feira. A expectativa é que Philippe Coutinho, Arthur, Marquinhos, Daniel Alves e Éder Militão cheguem ao longo do dia.