SELEÇÃO BRASILEIRA | Lesão de Arthur não tira o sono de Tite

Depois de golear Honduras por 7 a 0 em Porto Alegre, a delegação da seleção brasileira viajou ainda no domingo a São Paulo, onde estreará na Copa América na sexta-feira diante da Bolívia, às 21h30, no Morumbi. Ontem, a programação de treinos contou apenas com um trabalho de campo para quem não começou a partida contra os hondurenhos e atividade regenerativa para os demais. O volante Arthur, que virou preocupação ao sair de campo ainda no primeiro tempo do jogo contra Honduras com uma pancada no joelho direito, teve o problema minimizado pelo técnico Tite, que disse ter conversado com o atleta, que apontou não ter sofrido nada mais grave. Mesmo sem a necessidade de exame de imagem, Arthur está sendo observado atentamente pelo departamento médico e pelos fisioterapeutas da seleção.